/628474/ضل-راجل-الحلقة-13-محمد-يسري-يقع-في-دائرة-الخطر

مسلسل ضل راجل الحلقة 13، شهدت أحداث مثيرة بدايًة من تذكر سليم -محمد يسري- أثناء سباق السيارات أن صديقه عمرو -محمد عادل- أخذ قسيمة الزواج من شنطة شهد -رنا رئيس- أثناء الحفلة، فاتجه إليه غاضبًا بعد إنتهاء السباق وسأله كيف تمكن والد شهد من الحصول على القسيمة، فجاوبه "معرفش".

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل ضل راجل الحلقة 13، التي شهدت اعتراف رنا رئيس لياسر جلال عن سبب ذهابها للحفلة، وانكشاف سر محمد يسري.

رنا رئيس تخبر والدها سبب ذهابها للحفل

عقب انتهاء السبوع أخذ جلال شهد إلى الكورنيش وروت له أن سبب ذهابها للحفل وكذبها عليه هو أن سليم فهمها أنه سيتزوج بها رسميًا هناك حتى يتمكن أن يتقدم لوالدها، وأخبرها أنه يشعر وكأنه يتعرف عليها لأول مرة وتمنى أن يستطيع مسامحتها ومن ثم حضنها باكيًا.

مروة أنور في ورطة

اتجهت غادة إلى نادين -مروة أنور- لتخبرها أن سليم يريدها أن تذهب إلى شهد وتأخذها إلى طبيب رتب هو معه لتجري عملية إجهاض، وهددتها بأن حازم وهي سيتورطا بالأمر إن لن تنتهي هذه المشكلة.

سعيد يقدم المساعدة لياسر جلال

عرض سعيد على كابتن جلال المساعدة بشأن أزمة شهد وأخبره أن الأمر لن يُحل بالمشاكل ولكن بالقانون الذي ينتمي إليه، فوعده الأخير أن إذا احتاج لشئ سيخبره.

نيرمين الفقي تثور على بناتها نتيجة لأزمة رنا رئيس

دخلت هدى -نيرمين الفقي- على بنتها سارة وصرخت فيها وطلبت منها أن تعطيها هاتفها لترى ماذا تفعل، ومن ثم دخلت عليهما شهد فأخبرتهم هدى أنها ستراقب هواتفهم من بعد الآن، فحاول جلال تهدأتها وطلبت أن تراقبهم من بعيد دون أن تخنقهم.

دكتور عزيز يُعيد نور اللبنانية إلى المشفى

ذهب مدير المشفى دكتور عزيز إلى بيت الطبيبة ملك -نور اللبنانية- ليخبرها بإمكانية رجوعها إلى المشفى وإلغاء التحقيق معها، فشكت ملك في الأمر وعن سبب تغيره فجأة وتسألت إذا كان أحد ضغط عليه.

محمد يسري يشك بمحمد عادل

سأل هيثم عمرو عن تأكده من تقطيعه لقسيمة الزواج فجاوبه الأخبر ب "قطعتها فتافيت"، وقطع حديثهما أحد أصدقائهم وأخرهما أن الشرطة اتجهت إلى الجامعة لتحقق مع أصدقاء شهد، فتملك الخوف من قلب هيثم.

عاد جلال إلى عمله وبدأ يباشره وأثناء تدريبه للطالبات على بعض التمارين رأه أستاذ فاروق وانتقد تصرفه وجعل البنات يستعرضون أجسامهم بالفناء.

ياسر جلال يكتشف بحقيقة محمد يسري

تلقى جلال مكالمة من ضابط المباحث يوسف وطلب منه أنا يأتي إليه في الفور، فذهب إليه ووجد هناك الطبيبة ملك وعرض يوسف على جلال صورة لسليم وسأله عن معرفته به فجاوبه بأنه يدعى عادل، فنفى الأخير له تلك المعلومة وأخبره أن اسمه هيثم ولا يذهب إلى الكلية إلا لرؤية شهد، فصُدم جلال وتسألت نور عن إن كان هو من حاول التخلص من شهد.