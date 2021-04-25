/628475/ترتيب-الدوري-المصري-بعد-مباراة-الأهلي-و-إنبي

شهد جدول ترتيب الدوري الممتاز تغير في عدد النقاط ، وذلك بعد تحقيق الأهلي للفوز على إنبي بثلاثة اهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين علىى ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الممتاز، ويواصل المارد الأحمر الضغط على النادي البترولي بثلاثة أهداف مقابل هدف نظيف.

يستعرض دوت الخليج ترتيب الدوري الممتاز بعد فوز الأهلي على إنبي المركز الأول: الزمالك – رصيد 36 نقطة. المركز الثاني: الأهلي – رصيد 30 نقطة. المركز الثالث: بيراميدز – رصيد 30 نقطة. المركز الرابع: المصري – رصيد 29 نقطة. المركز الخامس: الاتحاد الشكندري – رصيد 28 نقطة. المركز السادس : سموحة – رصيد 27 نقطة. المركز السابع : مصر المقاصة – رصيد 26 نقطة. ترتيب الدوري المصري الممتاز المركز الثامن: سيراميكا كليوباترا – رصيد 25 نقطة. المركز التاسع: إنبي – رصيد 24 نقطة. المركز العاشر: الجونة – رصيد 24 نقطة. المركز الحادي عشر: غزل المحلة – رصيد 23 نقطة. المركز الثاني عشر : أسوان – رصيد 20 نقطة. المركز الثالث عشر: المقاولون العرب – رصيد 18 نقطة. المركز الرابع عشر : طلائع الجيش – رصيد 17 نقطة. المركز الخامس عشر : وادي دجلة – رصيد 16 نقطة. المركز السادس عشر : البنك الأهلي – رصيد 14 نقطة. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على إنبي المركز السابع عشر : الإسماعيلي – رصيد 14 نقطة. المركز الثامن عشر : الإنتاج الحربي – رصيد 12 نقطة. حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة – سعد سمير - بيكهام. خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية. خط الوسط الهجومي: أفشة - حسين الشحات - محمود كهربا. خط الهجوم: محمد شريف. ويدخل إنبي مباراة الأهلي بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود جاد. خط الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار. خط الوسط: مصطفى شكشك - صلاح ريكو –– مصطفى شلبي - أحمد العجوز. خط الهجوم: دينو بيتر - جون أوبوكا .

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