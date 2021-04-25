مسئول الزمالك يفجرها: الأهلي أشرك لاعب مُصاب بكورونا في نهائي الكأس

/628478/مسئول-الزمالك-يفجرها-الأهلي-أشرك-لاعب-مصاب-بكورونا-في-نهائي-الكأس

فجر حمادة عبدالباري رئيس قطاع اليد بنادي الزمالك مفاجأة حدثت خلال مباراة الأهلي و الزمالك في نهائي كأس مصر لكرة اليد، في المباراة التي حسمها المارد الأحمر لصالحه بنتيجة 26 – 23 على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر. وأتهم عبدالباري لاعب الأهلي إبراهيم المصري باللعب لمباراة اليوم وهو مصاب بفيروس كورونا، مشددا أنه في حالة علم النادي الأحمر بمشكلة اللاعب وتواجده في لقاء اليوم ستكون مشكلة كبيرة بين الناديين.

وقال حمادة عبدالباري في تصريحات بعد المباراة : " كنت ممكن اعترض لأن إبراهيم المصري كان عنده كورونا وكان متواجد في المدرجات وفوجئنا أنه بيلعب المباراة، لكن هيتقال أن اللاعب أجرى تحليل كورونا وكل شيء هيبان لو كان عنده كورونا والأهلي عارف ستكون مشكلة".

مسئول الزمالك يعلن مشاركة لاعب من الأهلي مصاب بكورونا

و حقق الأهلي فوزا كبيرا على الزمالك في نهائي كأس مصر في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على مجمع صالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر، وأنتهت النتيجة بـ 26 - 23 ، بعد أن تلقى الفريق هزيمة من الفارس الأبيض منذ أيام في المباراة الفاصلة بين الفريقين.

وشهدت المباراة تألق كبير من حراس القطبين، خاصة محمد عصام الطيار، حارس مرمى النادي الأهلي الذ يتصدى لأربع ركلات جزاء ساهمت بشكل كبير في فوز الأحمر على الفارس الأبيض بنتيجة 26 – 23.

قائمة الأهلي لمباراة الزمالك

محمد ابراهيم، أحمد هشام سيسا، إسلام حسن ، أحمد محمد راضي، عبد العزيز إيهاب، ، عمر ياسين، محسن رمضان، أسامه الجزيري، محمد عصام الطيار، ممدوح طه، عمر خالد، عبد الرحمن علي، عبد الرحمن طه، أحمد عادل، محمود محمد.

قائمة الزمالك لمباراة الأهلي

وسام نوار، عمر الوكيل، أحمد مؤمن صفا، علي هشام نصر، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام ، يحيى الدرع، محمد على ، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد، وسام نوار، أحمد الأحمر ، محمود خليل، هشام السبكى، مصطفي خليل، محمد علاء لوكا، أحمد حسام ، يحيى الدرع، محمد على ، مازن رضا، إبراهيم العربي، أكرم يسري، مصطفى بشير، حازم ممدوح، خالد وليد.