وزير الأوقاف يستجيب لطلب ولى أمر متسابق بتأجيل موعد امتحان نجله

جدة - نرمين السيد - وكان الطلب عبارة عن التماس للوزير من والد الطالب ليكون موعد اختبار نجله عمر فى التصفية النهائية يوم الثلاثاء 27/ 4/ 2021، بدلا من يوم الأربعاء، وذلك لظروف امتحانه يوم الأربعاء 28/ 4/ 2021.
وأكد الوزير، أنه على المتسابق الحضور يوم الثلاثاء 27/ 4/ 2021.
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