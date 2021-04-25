وزير الأوقاف يستجيب لطلب ولى أمر متسابق بتأجيل موعد امتحان نجله

جدة - نرمين السيد - وكان الطلب عبارة عن التماس للوزير من والد الطالب ليكون موعد اختبار نجله عمر فى التصفية النهائية يوم الثلاثاء 27/ 4/ 2021، بدلا من يوم الأربعاء، وذلك لظروف امتحانه يوم الأربعاء 28/ 4/ 2021.

وأكد الوزير، أنه على المتسابق الحضور يوم الثلاثاء 27/ 4/ 2021.