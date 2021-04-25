أحمد موسى يطالب بإعدام محمد عويس وعرض الفيديو فى نهاية الاختيار 2

جدة - نرمين السيد - طالب الإعلامى أحمد موسى، بإعدام الخائن محمد عويس، الذى خان الشهيد محمد مبروك، وساعد العناصر الإرهابية والإخوان فى رصد تحركات الشهيد والحصول على معلومات عن محل سكنه للعناصر الإرهابية.





وقال الإعلامى أحمد موسى، فى برنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد": "أطالب بتطبيق حكم الإعدام فى الإرهابى الخاين محمد عويس". وتابع: "الخائن محمد عويس صدر ضده حكم بالإعدام من محكمة الجنايات ومازال ينتظر النقص لأنه تم الطعن على الحكم، وظهر اليوم صورة للإرهابى الخائن ببدلة الإعدام فى مسلسل الاختيار 2". وأكمل: "أتمنى أن تكون نهاية مسلسل الأختيار 2 مشهد إعدام الخائن محمد عويس مثل مشهد إعدام الإرهابى هشام عشماوى فى مسلسيل الاختيار 1".

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