جدة - نرمين السيد - وقال الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد": "فى يوم أزمته مع محمد رمضان؛ استضفت الطيار الراحل على الهواء، للتعرف على تفاصيل أزمته معه".
وأضاف: "هذا الرجل تعرض لظلم وقهر ووجع، وبعد انتهاء حلقتى معه، قال لى "محمد رمضان حكم عليا بالإعدام؛ بعد قرار سحب رخصتى مدى الحياة، ودمرنى ودمر بيتى وسمعتى"، ثم دخل الطيار الراحل فى نوبة من البكاء.
وأكمل: "اللى عمله محمد رمضان؛ تسبب فى قهر الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وبعد الواقعة؛ الطيار مشفش يوم كويس".
واستطرد: "الناس كلها تشعر بالألم على رحيل هذا الرجل"، مضيفا: "الراجل ده اتظلم واتقهر؛ بسبب محمد رمضان، والطيار أبو اليسر أعطى محمد رمضان الأمان، ولكنه خانه ودمره، وكان أحد الأسباب فى قهرته".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فيديو .. أحمد موسى : الطيار أبو اليسر أعطى محمد رمضان الأمان والأخير دمره على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.