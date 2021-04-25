فيديو .. أحمد موسى : الطيار أبو اليسر أعطى محمد رمضان الأمان والأخير دمره

جدة - نرمين السيد - وقال الإعلامى أحمد موسى فى برنامجه "على مسئوليتى"، المذاع على قناة "صدى البلد": "فى يوم أزمته مع محمد رمضان؛ استضفت الطيار الراحل على الهواء، للتعرف على تفاصيل أزمته معه".

وأضاف: "هذا الرجل تعرض لظلم وقهر ووجع، وبعد انتهاء حلقتى معه، قال لى "محمد رمضان حكم عليا بالإعدام؛ بعد قرار سحب رخصتى مدى الحياة، ودمرنى ودمر بيتى وسمعتى"، ثم دخل الطيار الراحل فى نوبة من البكاء.

وأكمل: "اللى عمله محمد رمضان؛ تسبب فى قهر الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، وبعد الواقعة؛ الطيار مشفش يوم كويس".

واستطرد: "الناس كلها تشعر بالألم على رحيل هذا الرجل"، مضيفا: "الراجل ده اتظلم واتقهر؛ بسبب محمد رمضان، والطيار أبو اليسر أعطى محمد رمضان الأمان، ولكنه خانه ودمره، وكان أحد الأسباب فى قهرته".