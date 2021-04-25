مصر تعزى العراق فى ضحايا حريق مستشفى ببغداد

جدة - نرمين السيد - أعربت جمهورية مصر العربية، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لحكومة جمهورية العراق وشعبها الشقيق فى ضحايا الحريق المُروع الذى وقع مساء السبت بمستشفى مخصص لمرضى كورونا فى بغداد، وأسفر عن وفاة وإصابة عشرات الأشخاص.





وتقدمت مصر، وفق بيان رسمى لها صادر عن وزارة الخارجية، بصادق تعازيها لذوى الضحايا الأبرياء، داعية الله فى هذا الشهر الفضيل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ بالشفاء العاجل على المُصابين. وأكد البيان، وقوف مصر التام وتضامنها مع جمهورية العراق الشقيق فى هذا المُصاب الأليم.

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