أحمد موسى: هجمة مرتدة يبرز قدرة مصر على تنفيذ مهامها باحترافية

قال الإعلامي أحمد موسى، إن مسلسل هجمة مرتدة قصة حقيقية من ملفات المخابرات العامة المصرية، مضيفا: "المخابرات المصرية رصدت أحد قيادات التنظيم الإرهابي في العراق عام 2008"، مضيفا خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "مسلسل هجمة مرتدة كاشف للمؤامرة الكبرى على مصر والمنطقة".

وتابع الإعلامي أحمد موسى: "مسلسل هجمة مرتدة سلط الضوء على دور المخابرات المصرية في رصد أحد العناصر الإرهابية بالعراق، وهذا يؤكد قدرة مصر والمخابرات المصرية على تنفيذ مهامها باحترافية كبيرة في الداخل والخارج".

وأكمل الإعلامي أحمد موسى: "مسلسل هجمة مرتدة يكشف عملية رصد عنصر إرهابي خطير في العراق في عام 2008"، مضيفا: هند صبري تقدم دورا عبقريا في المسلسل، وهشام سليم يؤدي دور ضابط المخابرات باحترافية.

يشار إلى أن مسلسل "هجمة مرتدة" من تأليف باهر دويدار وإخراج أحمد علاء الديب، وبطولة أحمد عز، هند صبري، ماجدة زكي، هشام سليم، نضال الشافعي، صلاح عبد الله، ندى موسى، محمود البزاوي، محمد عادل، خالد أنور، نور محمود، محمد جمعة، فيدرا، أحمد فؤاد سليم، يوسف عثمان، هاجر الشرنوبي، مايان السيد، شمم الحسن، لاشينة لاشين، علي قنديل، ويذاع على شاشة dmc فى الـ 10.45 مساء يومياً.