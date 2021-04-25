أحمد موسى: مسلسل هجمة مرتدة يفضح الخونة المأذون والجبرتي وضياء اليماني

قال الإعلامى أحمد موسى، خلال تقديم برنامجه على مسئوليتى المذاع على قناة صدى البلد، إن مسلسل هجمة مرتدة تحدث عن سعد الدين إبراهيم ومركز ابن خلدون المسمى داخل المسلسل مركز الجبرتى، وسعد الدين إبراهيم يدعى "المأذون" وهو الدكتور سعيد خليل داخل المسلسل، مؤكدا أن المسلسل تحدث كذلك عن أيمن نور رئيس حزب الغد السابق، والذى يسمى داخل المسلسل حزب المستقبل، ونور يسمى "ضياء اليمانى".

وواصل موسى، أن مسلسل هجمة مرتدة تحدث عن قناة الجزيرة والتى تدعى بالمسلسل "القناة الإخبارية"، والتي تعمل ضد الدولة المصرية، وهذا ما حدث بالفعل في عام 2011، مضيفا أن عبد الرحمن منصور الشاب الإخوانى الذى قام بعمل صفحة "كلنا خالد سعيد" قد ظهر في أحداث المسلسل، وتابع موسى، أن مسلسل هجمة مرتدة هو كاشف وفاضح، مؤكدا أن الفنان أحمد عز أدى دوره ببراعة شديدة.

جدير بالذكر أن مسلسل "الاختيار 2" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، احمد حلاوة، احمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، اسلام جمال، احمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.