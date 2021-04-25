الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة وموعد صرف منحه ال500 جنيه بالرقم القومي manpower.gov.eg

الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، إليكم منحه ال 500 جنيه من القوى العامله مصري بالرقم القومي ، حيث تقدم منحة العمالة الغير منتظمة لمحدودي الدخل أصحاب المهن والحرف وعمال اليومية المتضررين من انتشار فيروس كورونا، وذلك بعد أن أعلن رئيس الجمهورية صرف منحة العمالة الغير منتظمة من شهر يونيو العام الماضي 2020، كذلك منذ ذلك الحين إلى الآن تم صرف الدفعات على ثلاث مراحل وكل مرحلة تتضمن ثلاثة أشهر، وذلك إجمالا 1500 جنيه لكل مرحلة على ثلاثة أشهر وإجمالي المنحة التي صرفت لكافة العمالة الغير منتظمة حوالي مليار جنيه، كذلك من خلال هذا المقال سنوضح لكم شروط صرف منحة العمالة الغير منتظمة، بالإضافة إلى الاستعلام عن منحة ال 500 جنيه مصري.

شروط صرف منحة العمالة الغير منتظمة

كذلك وقد نوهت وزارة القوى العاملة بعدم تقديم أي بيانات تخص الرقم القومي أو بيانات شخصية لأي مصدر غير موثق، وذلك بعد وجود العديد من الصفحات المحتالة وحددت أنه من خلال الموقع الرسمي لها فقط يمكنك الاستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة، كذلك وقد وضحت صرف منحة العمالة الغير منتظمة بشروط معينة كالتالي:

الجنسية يجب أن تكون مصري الجنسية والنشأة.

أيضاً يجب ألا يكون صاحب سجل تجاري أو صاحب ملكية زراعية.

لديه مايثبت كونه من أصحاب العمالة الغير منتظمة من الوثائق.

أيضاً على المسجلين بالفعل في منحة العمالة الغير منتظمة تجديد وتحديث بياناتهم الموجودة في وزارة القوى العاملة.

الاستعلام عن منحه ال500 جنيه من القوى العامله عبر موقع وزارة القوى العاملة

يمكنك معرفة رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة، ومعرفة موعد منحه ال500 جنيه من القوى العامله والمعلومات المتعلقة بها من خلال الخطوات التالية:

أولاً ادخل إلى موقع وزارة القوى العاملة

من ثم قم بالضغط على اختيار الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة من الصفحة الرئيسية الظاهرة أمامك.

وأخيرا أدخل الرقم القومي الخاص بك في الخانة المخصصة لها واضغط على استعلام.

وبذلك يمكنك الاستعلام عن صرف منحة العمالة الغير منتظمة وموعد صرف منحة ال 500 جنيه مصري من الموقع الرسمي.