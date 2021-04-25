/628479/نهاية-غير-متوقعة-في-الحلقة-12-من-مسلسل-القاهرة-كابول

دوت الخليج يرصد تفاصيل الحلقة 12 من مسلسل القاهرة كابول بطولة الفنان طارق لطفي،

تفاصيل مسلسل القاهرة كابول الحلقة 12

تجتمع راجيا فريد خرشد مع مؤسسي القناة الخاصة بها، وتبدأ بتعريفهم على طارق كساب، ليقوم الاخير يإلقاء كلمته عليه يبدأها بمدح راجيا، ثم مدح الكوادر البشرية التي اختارها طارق لتمثل القناة، وأثناء حديثه تدخل المذيعه جويرية رياض المنافسة للاعلامي طارق كساب، فينصدم الاخير بعملها معهم بالقناة ويشير إلى أنها قناة مصرية تنقل محتوى مصري كيف يأتيها أشخاص غير مصريين.

عم حسن يأخذ الحب مثال لكل الاشياء الجميلة

تستمر اللقاءات بين عم حسن وريم، في مكان أثري جديد عن الاخرين، ويبدأ يحدثها عن المكان وكيف أنه بُنى بالحب، فتعارضة ريم بأنه ربما بُني بالمال أو بالمصلحة، فيقول لها بأن الحب هو أكبر مصلحة، وأن الإجبار والتهديد لن يفوقوا قوة الحب أبدًا، الحب يجعل الناس تفعل أي شيء بجمال، فتخبره بسخرية عن كونه صوفي لانهم هم اللذين يتحدثون عن الحب بهذه الطريقة.

الخليفة يتزوج بحرية وحليمة تهدده بالقتل

ينتقل المشهد إلى الخليفة رمزي، وهو يتحدث مع أحد النساء حول كشفها لشعرها، فتخبره بعد وجود رجل يحكمها، فيقرر الخليفة أن يقود عليها الحد الشرعي وهو تعرضها للجلد، فتستعطفه كونها من النساء لا تقدر على تحمل الجلد، فيطلب منها ماذا تريد ليخلصها من ذنب كشف شعرها، فتطلب توفير لها حقها وهو الستر والزواج برجل آخر، ثم تقول بخبث أنها تريد الزواج من الخليفة.

يتزوج الخليقة بحرية بالفعل ولكنه لم يكن يعلم أن الغيره تنتظره من حليمة، فبمجرد دخوله المنزل قامت بضربه بالسكين، فأنقذه أحد أطباء الجماعة موضحًا أن حياته كانت ستتعرض لخطر، وبعد ذهاب الطبيب تأتي حليمة مرة أخرى وتهدد إما بطلاق حرية المرأة الاخرى التي تزوج بها أو ستقوم بقتله، وبالفعل تحضر بندقية وتوجهها نحو رمزي ليستمع الاخير لطلبها بأن يطلق حرية ويزوجها برجل آخر ويرحلهم إلى باكستان.

عبدالله يتبرأ من والده رمزي بسبب قتل الاخير لأسرته

يحاول رمزي إصلاح مافسده بينه وبين ابنه عبدالله بعد قتل رمزي لوالدته أمام عينه، فيقول له عبدالله في مشهد مؤثر: "ولا تكلمني ولا هكلمك كفايا اللي عملته في أمي، تعرف انت قتلت مين إنت قتلت خالي وبسببه قتلت أخويا، وبسببه قتلت أمي ودفنتها بالحيا تعرف قتلت مين كمان انت قتلتني، انا عمري ماهسمحك انتي قتلتني"، ثم يتركه ويذهب.

وتنتهي أحداث مسلسل القاهرة كابول الحلقة 12 بنهاية غير متوقعة حيث يكتشف أحد راعي الأغنام أم عبدالله وهي على قيد الحياة.