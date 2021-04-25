خاص دوت الخليج ...مليار و471مليون جنية لموازنة مجلس النواب 2021-2022

/628480/خاص-تحيا-مصر-مليار-و471مليون-جنية-لموازنة-مجلس-النواب-2021-2022

حصل موقع دوت الخليج علي مشروع موازنة مجلس النواب، للعام المالي الجديد 2021- 2022، والتى من المنتظر أن يتم مناقشتها ضمن مشروع الموازنة العامة عقب أن يلقي كل من وزير المالية ووزيرة التخطيط بيانتهم أمام مجلس النواب اليوم الأحد.

وجاءت ميزانية مجلس النواب، بنحو مليار و471مليون جنيه،للعام المالي 2021-2022، حيث تنص لائحة المجلس بحسب مادة 402 بأن المجلس مستقل بموازنته وتدرج رقما واحد فى موازنة الدولة، فيما تنص مادة 403 علي أن تعتبر لجنة الخطة والموازنة لجنة لحسابات المجلس فى كل اختصاصاتها المنصوص عليها فى هذا الباب.

موقع دوت الخليج ينشر موازنة مجلس النواب لعم 2021

مادة 404 تنص علي أن يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية، ومادة 405 تنص علي أن يقوم مكتب المجلس بتحضير مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى لجنة حسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه خلال أسبوعين، ويعرض التقرير على اللجنة العامة لإبداء ما تراه من ملاحظات، ثم يعرض التقرير مشفوعاً برأى اللجنة العامة على المجلس بعد اعتماد المجلس للموازنة العامة للدولة.

مادة 406 تنص علي أنه بعد إقرار المجلس لموازنته التفصيلية واعتماد الموازنة العامة للدولة تودع مبالغ الاعتماد المخصص له فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس. ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه، ومادة 407 يتولى المجلس حساباته بنفسه، ولرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه، لوضع تقرير يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.

لائحة البرلمان وموازنة مجلس النواب

مادة 408 إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظوراً عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات، ومادة 409 يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس فى أول جلسة تالية.

ويستمع مجلس النواب بداية من اليوم الأحد، لبيانات 3 وزراء وهم الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام الجلسة العامة يوم الأحد البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام الجلسة العامة الاحد بيان عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2021 / 2022.