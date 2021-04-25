/628481/مسلسل-الطاووس-الحلقة-13-اتهام-المحامي-كمال-بالقتل-وخطف-أمنية

تناولت الحلقة 13 من مسلسل الطاووس عثور المحامي كمال "جمال سليمان" على أمنية "سهر الصايغ" في المقابر بصحبة شقيقتها لزيارة والدها، حيث وقفت أمنية امام مقبرة والدها وانهارت بالبكاء الشديد واخبرته ان الله أظهر حقها وترجو منه ان يكون راضي عنها.

دوت الخليج يرصد تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 13، وآخر تطورات قضية اغتصاب أمنية التي شهدت العديد من التفاصيل المثيرة.

تفاصيل مسلسل الطاووس الحلقة 13

ذهب المحامي كمال إلى وكيل النيابة ومعه أمنية لفتح ملفًا جديدًا في القضية، بإستدعاء اليوتيوبر "على إمام" إحدى المتهمين في قضية إغتصاب أمنية، والذي نشر فيديو على السوشيال ميديا يقر فيه ببراءة أمنية، دون علمهم بأنه قتل على يد أصدقاءه المتهمين معه في القضية.

حدثت مشاجرة عنيفة بين " اشرف مصيلحي" زوج سمية "هبة عبدالغني" التي اعترضت على معاملته لها فضلاً عن الأهانة التي يعامل بها شقيقتها، فقام بضربها، أما عن أمنية فقد رفضت الزواج من خطيبها فيجو "خالد عليش"، لانها شعرت ان زواجه منها شفقة فقط نتيجة ما تعرضت له من ظلم بسبب تداول الفيديو بين الناس.

ومن ناحية أخرى قدم الشباب المتهمين في قضية الإغتصاب، بلاغ بإختفاء صديقهم "على" الذي قاموا بقتله ودفن جثته في مكان بعيد حتى لا يعثر عليه أحد، وأستدعت النيابة المحامي كمال وأمنية للتحقيق، حيث وجة اتهام رسمي لكمال بقتل اليوتيوبر، ولكن توالت الاحداث ليتم إختطاف أمنية من قبل سيارة قاطعت طريقهم أثناء الذهاب إلى النيابة.