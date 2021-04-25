خاص دوت الخليج ... ٥٨١ مليون و ١٠٤ ألف جنيه لموازنة مجلس الشيوخ 2021-2022

/628483/خاص-تحيا-مصر--٥٨١-مليون-و-١٠٤-ألف-جنيه-لموازنة-مجلس-الشيوخ-2021-2022

حصل موقع دوت الخليج علي مشروع موازنة مجلس الشيوخ ، للعام المالي الجديد 2021- 2022، والتى من المنتظر أن يتم مناقشتها ضمن مشروع الموازنة العامة عقب أن يلقي كل من وزير المالية ووزيرة التخطيط بيانتهم أمام مجلس النواب اليوم الأحد.

وجاءت ميزانية مجلس الشيوخ ، بنحو ٥٨١ مليونا و ١٠٤ ألف جنيه، حيث تنص لائحة مجلس الشيوخ بحسب مادة 262 بأن المجلس مستقل بموازنته، وتدرج رقمًا واحدًا فى موازنة الدولة، ومادة 263 بأن تعتبر اللجنة المختصة بالشئون المالية والاقتصادية والاستثمار لجنة لحسابات المجلس فى كل المسائل المنصوص عليها فى هذا الفصل، ومادة 264 يضع مكتب المجلس القواعد الخاصة بتنظيم حسابات المجلس، ونظام الصرف، والجرد، وغير ذلك من الشئون المالية.

موازنة مجلس الشيوخ لعام 2021

ومادة 265 يُعد مكتب المجلس، بناء على عرض الأمين العام، مشروع موازنة المجلس التفصيلية قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل، ويراعى فى ذلك تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات، ثم يحيل رئيس المجلس المشروع إلى اللجنة المختصة بحسابات المجلس، لبحثه وتقديم تقرير عنه لمكتب المجلس. ويبلغ رئيس المجلس وزير المالية بالرقم الإجمالى للاعتماد المطلوب.

مادة 266 تودع مبالغ الاعتماد المخصص للمجلس فى الموازنة العامة للدولة فى الجهة التى يختارها مكتب المجلس. ولا يصرف أى مبلغ من أموال المجلس إلا بناء على موافقة من السلطة المختصة وبإذن موقع من الأمين العام للمجلس أو من ينوب عنه.

دوت الخليج ينشر موازنة مجلس الشيوخ لعام 2021

مادة 267 يتولى المجلس حساباته. وهو فى ذلك غير خاضع لأية رقابة من سلطة أخرى، ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يطلب من رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ندب من يراه لوضع تقرير استشارى يقدم إلى رئيس المجلس عن حسابات المجلس وطريقة تنفيذ موازنته أو عن أى شأن من الشئون المالية الأخرى للمجلس.

مادة 268 إذا لم تف المبالغ المدرجة فى الموازنة لمواجهة مصروفات المجلس، أو إذا طرأ مصروف لم يكن منظورًا عند وضعها وضع مكتب المجلس بيانا بالاعتماد الإضافى المطلوب، ويحيله رئيس المجلس إلى لجنة حساباته لتقديم تقرير عنه للمجلس وتتخذ ما يلزم لذلك من إجراءات.

مادة 269 يضع مكتب المجلس خلال ثلاثين يومًا من انتهاء السنة المالية الحساب الختامى لها ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة بحساباته لبحثه وتقديم تقرير عنه يعرض على المجلس. مادة 270 تجرى لجنة حسابات المجلس جردًا سنويًا لأثاثه وأدواته. كما تقوم بغير ذلك من الأعمال التى تكون من اختصاصها بمقتضى اللائحة المالية والإدارية التى تصدر بقرار من مكتب المجلس. ويعرض تقرير لجنة حسابات المجلس فى هذه الشئون على مكتب المجلس.

ويستمع مجلس النواب بداية من اليوم الأحد، لبيانات 3 وزراء وهم الدكتور محمد معيط وزير المالية أمام الجلسة العامة يوم الأحد البيان المالي عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمام الجلسة العامة الاحد بيان عن مشــروع خطـة التنمـية الاقتصـــادية والاجتمـــاعية لعــام 2021 / 2022.