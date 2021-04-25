/628484/عاجل-إصابة-محمد-عبدالشافي-بفيروس-كورونا

أعلن نادي الزمالك إصابة لاعبه محمد عبدالشافي ظهير أيسر الفارس الأبيض بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل مباراة البنك الأهلي في إطار منافسات الدوري الممتاز.

وأصدر الزمالك بيانا رسميا على الموقع الرسمي يعلن خلاله تعرضالظهير الأيسر للإصابة وجاء نص البيان كالتالي: “أعلن الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بفريق الكرة الأول بنادي الزمالك تعرض محمد عبد الشافي الظهير الأيسر للفريق الأول للكرة للإصابة بفيروس كورونا قبل مواجهة البنك الأهلي في الدوري إصابة محمد عبدالشافي بفيرو كورونا وأضاف طبيب الزمالك أن عينة عبدالشافي جاءت إيجابية بعد أن خضع خضع لمسحة طبية خاصة بعدما شعر بسوء حالته الصحية، و أشار أسامة أن عبد الشافي سيخضع للبروتوكول الطبي الخاص بفيروس كورونا من أجل التعافي من فيروس كورونا.

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