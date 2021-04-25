الرئيس السيسى يٌعلن حالة الطوارئ بالبلاد لمدة أشهر

/628485/الرئيس-السيسى-يعلن-حالة-الطوارئ-بالبلاد-لمدة-أشهر

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، إعلان حالة الطواري بالبلاد لمدة 3 أشهر، تبدأ من صباح اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من إبريل 2021.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأحد، قرارا الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في البلاد لمدة ثلاثة أشهر مقبلة، وذلك نظرا للظروف الأمنيو والصحية الخطيرة التي تمر بها البلاد، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.

وجاء في نص القرار في مدته الأولى الذي نشرته الجريدة الرسمية «تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر تبدا اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من إبريل عام 2012ô».

قرار جمهوري بفرض حالة الطوارئ فى البلاد

واوضحت الجريدة أن القوات المسلحة وهيئة الشرطة تتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ الأروارح.