عقب اجتماعه بالخطيب وحمدي.. فرج عامر: «سموحة مش كيس رز»

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نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة صورة تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن حمدي الرئيس الأسبق للمارد الاحمر في أمسية رمضانية، يأتي هذا اللقاء بعد مباراة الفريقين الماضية التي أنتهت بفوز الفريق السكندري على القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف.

وكتب فرج عامر عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : " أمسية رمضانية في بيت أخي العزيز الحاج خميس الغنيمي في وجود الحاج جمال الغنيمي والكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي والحاج جمال الغنيمي وكل اسرة الغنيمي وأخبائهم".

على جانب أخر قال فرج عامر: " ليس لدي أي خلافات شخصية مع أحد ، وسوف نتصدي لكل الشائعات ، ولن نسمح بان يهدم نادي سموحة ، ولن نقبل اي طواطؤ من أجل سرقة فرحتنا أو خطف مجهودنا علي الجاهز لن يحدث، و لن يحدث وطوفان".

فرج عامر يجتمع مع محمود الخطيب و حسن حمدي

وواصل عامر: " الأعضاء أصحاب الانجاز الذين كانوا أول من هزموا الاخوان، و أصحاب أول نداء يسقط يسقط حكم المرشد في أستاد التنس في الجمعية العمومية سنة 2012، سموحة أكبر من أن يختزل وسوف نكشف المؤامرة بالإسماء والادلة سموحة مش كيس رز ولا كيلو سكر سموحة مجتمع واسرة كبيرة وناديها بنتة بالمجهود والعرق ولن يعود للوراء".

و نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة عبر حسابة السخصي وصف لهدف حسام حسن لاعب الفريق الذي احرزه في سباك النادي الاهلي.

وكتب فرج عامر عبر حسابة الشخصي"فيس بوك":" هدف حسام حسن في مرمي حارس افريقيا الاول محمد الشناوي بيفكرني بأغنية احمد شيبة (خلوني ساكت).

وقرر فرج عامر رئيس سموحة صرف مكافآت خاصة للاعبى فريقه بعد الفوز الغالى الذى حققه اللاعبون على الأهلى بهدفين مقابل هدف فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الحادية عشرة والتى أقيمت باستاد السلام.

تشكيل الأهلي أمام سموحة في الدوري

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أيمن أشرف ورامي ربيعة وبدر بانون وأكرم توفيق.

خط الوسط: أليو ديانج وعمرو السولية وأفشة وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

خط الهجوم: محمد شريف.