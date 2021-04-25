صور.. انفصال عربة بقطار أبو قير شرق الإسكندرية دون إصابات

جدة - نرمين السيد - ودفعت هيئة السكة الحديد بفنيين، وتم إعادة تركيب العربة بالقطار مرة أخرى، وتسيير حركة القطارات على خط أبو قير، دون أى خسائر.
وأوضح شهود عيان من ركاب القطار، أن العربة الأخيرة من القطار المتجه من محطة أبو قير إلى محطة مصر وسط الإسكندرية انفصلت قبل دخوله محطة المعمورة الشاطئ، وذلك دون حدوث أى إصابات.
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