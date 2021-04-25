/628488/سيد-عبدالحفيظ-مهاجما-اتحاد-الكرة-لايوجد-نادي-يلعب-مباراة-كل-48-ساعة

قال سيد عبدالحفيظ: " بدر بانون يعود للنادي الأهلي الثلاثء القادم على أقصى تقدير، وكذلك الأمور تحسنت لياسر إبراهيم لاعب المارد الاحمر".

وأعترض عبدالحفيظ على جدول المباريات: " الحقيقة لم نرى هذة الأمور من قبل، النادي الأهلي تحت ضغط كبير بعد إزدحام الجدول ، أين مباراة أسوان ومصر المقاصة وهي في الأساس في بداية الجدول".

وواصل عبدالحفيظ: "هل هذة هي مساعدة الإتحاد المصري لكرة القدم للأهلي، هل من المنطقي أن نلعب كل 48 ساعة لقاء".

نشر فرج عامر رئيس نادي سموحة صورة تجمعه بمحمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وحسن حمدي الرئيس الأسبق للمارد الاحمر في أمسية رمضانية، يأتي هذا اللقاء بعد مباراة الفريقين الماضية التي أنتهت بفوز الفريق السكندري على القلعة الحمراء بهدفين مقابل هدف.

وكتب فرج عامر عبر الصفحة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك : " أمسية رمضانية في بيت أخي العزيز الحاج خميس الغنيمي في وجود الحاج جمال الغنيمي والكابتن محمود الخطيب والكابتن حسن حمدي والحاج جمال الغنيمي وكل اسرة الغنيمي وأخبائهم".

على جانب أخر قال فرج عامر: " ليس لدي أي خلافات شخصية مع أحد ، وسوف نتصدي لكل الشائعات ، ولن نسمح بان يهدم نادي سموحة ، ولن نقبل اي طواطؤ من أجل سرقة فرحتنا أو خطف مجهودنا علي الجاهز لن يحدث، و لن يحدث وطوفان".

وواصل عامر: " الأعضاء أصحاب الانجاز الذين كانوا أول من هزموا الاخوان، و أصحاب أول نداء يسقط يسقط حكم المرشد في أستاد التنس في الجمعية العمومية سنة 2012، سموحة أكبر من أن يختزل وسوف نكشف المؤامرة بالإسماء والادلة سموحة مش كيس رز ولا كيلو سكر سموحة مجتمع واسرة كبيرة وناديها بنتة بالمجهود والعرق ولن يعود للوراء".

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا - رامي ربيعة – سعد سمير - بيكهام.

خط الوسط: أكرم توفيق - عمرو السولية.

خط الوسط الهجومي: أفشة - حسين الشحات - محمود كهربا.

خط الهجوم: محمد شريف.

وتنطلق صافرة البداية بين الأهلي وإنبي في الدوري في تمام التاسعة والنصف مساء على ملعب بتروسبورت في لقاء يسعى خلاله المارد الأحمر في تحقيق الفوز والعودة لطريق الإنتصارات عقب الخسارة الأخيرة أمام سموحة بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في الوقت القاتل.

تشكيل الأهلي وانبي في الدوري

ويدخل إنبي مباراة الأهلي بتشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمود جاد.

خط الدفاع: كريم فؤاد – رامي صبري – إبراهيم القاضي - مصطفى دويدار.

خط الوسط: مصطفى شكشك - صلاح ريكو –– مصطفى شلبي - أحمد العجوز.

خط الهجوم: دينو بيتر - جون أوبوكا .