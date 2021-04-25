الجريدة الرسمية تنشر قرار الرئيس السيسى بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر



جدة - نرمين السيد - وتبدأ اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق الخامس والعشرين من أبريل عام ٢٠٢١.

ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد.