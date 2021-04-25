/628482/ترتيب-الدوري-الإسباني-بعد-تعادل-ريال-مدريد-وقبل-مباراة-برشلونة

أهدر ريال مدريد نقطتين ثمينتين بعد التعادل مع ريال بيتيس في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة و الثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، ليفقد النادي الملكي فرصة التقدم لصدارة ترتيب الدوري الإسباني لصالم أتليتكو مدريد المتصدر يليه برشلونة صاحب المركز الثالث لكن من عدد مباريات أقل .

ويستعرض دوت الخليج جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد تعادل ريال مدريد وريال بيتيس في الدوري مساء الأمس بدون أهداف وقبل مواجهة برشلونة المقرر لها مساء اليوم، وجاء الترتيب كالتالي: المركز الأول: أتليتكو مدريد – رصيد 73 نقطة. المركز الثاني: ريال مدريد – رصيد 71 نقطة. المركز الثالث: برشلونة – رصيد 68 نقطة. المركز الرابع: أشبيلية – رصيد 67 نقطة. المركز الخامس : ريال سوسيداد – رصيد 50 نقطة. المركز السادس: ريال بيتيس – رصيد 50 نقطة. ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة المركز السابع: فياريال – رصيد 49 نقطة. ترتيب الليجا الإسبانية بعد تعادل ريال مدريد وبيتيس المركز الثامن: غرناطة – رصيد 42 نقطة. المركز التاسع : أوساسونا – رصيد 40 نقطة. المركز العاشر: أتليتك بلباو – رصيد 38 نقطة. المركز الحادي عشر: سيلتا فيجو – رصيد 38 نقطة. المركز الثاني عشر: ليفانتي – رصيد 38 نقطة. المركز الثالث عشر: قادش – رصيد 37 نقطة. المركز الرابع عشر : فالنسيا – رصيد 36 نقطة. المركز الخامس عشر : خيتافي – رصيد 31 نقطة. المركز السادس عشر : الفيس – رصيد 31 نقطة. المركز السابع عشر : إلتشيه – رصيد 30 نقطة. المركز الثامن عشر : بلد الوليد – رصيد 29 نقطة. المركز الثامن عشر : ويسكا – رصيد 27 نقطة. المركز التاسع عشر : إيبار – رصيد 23 نقطة. ودخل ريال مدريد مباراة بيتيس بتشكيل أعلنه زين الدين زيدان وجاء كالتالي: في حراسة المرمى: تيبو كورتوا. في خط الدفاع: إيدير ميليتاو - رافاييل فاران – داني كارفاخال – ناتشو. في خط الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – ماركو أسينسيو – فرانشيسكو إيسكو – رودريجو جوس. في خط الهجوم: كريم بنزيما.

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