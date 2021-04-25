/628477/ترتيب-هدافي-الدوري-المصري-بعد-هدف-شريف-في-إنبي

نجح محمد شريف لاعب النادي الأهلي في إحراز هدفه السابع في هذا الموسم خلال مباراة إنبي التي أنتهت بفوز المارد الأحمر على حساب الفريق البترولي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر م الدوري الممتاز، وشهد جدول ترتيب هدافي الدوري تغييرات يستعرضها موقع دوت الخليج .

أحمد سمير – طلائع الجيش – 9 أهداف حسام حسن – سموحة السكندري – 9 أهداف عمر كمال عبدالواحد – المصري – 8 أهداف يوسف أوباما – الزمالك – 7 أهداف محمد شريف – الأهلي – 7 أهداف أحمد ياسر ريان – سيراميكا كليوباترا – 7 أهداف على الجانب الأخر شهد جدول ترتيب الدوري الممتاز تغير في ترتيب النقاط عقب فوز المارد الأحمر على النادي البترولي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي أقيم بين الفريقين على ملعب بتروسبورت، ليعود المارد الأحمر في وصافة ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، ويستعرض موقع دوت الخليج جدول الترتيب الكامل والذي جاء كالتالي: المركز الأول: الزمالك – رصيد 36 نقطة. المركز الثاني: الأهلي – رصيد 30 نقطة. المركز الثالث: بيراميدز – رصيد 30 نقطة. المركز الرابع: المصري – رصيد 29 نقطة. المركز الخامس: الاتحاد الشكندري – رصيد 28 نقطة. المركز السادس : سموحة – رصيد 27 نقطة. المركز السابع : مصر المقاصة – رصيد 26 نقطة. ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل مباراة الزمالك و البنك الأهلي المركز الثامن: سيراميكا كليوباترا – رصيد 25 نقطة. المركز التاسع: إنبي – رصيد 24 نقطة. المركز العاشر: الجونة – رصيد 24 نقطة. المركز الحادي عشر: غزل المحلة – رصيد 23 نقطة. المركز الثاني عشر : أسوان – رصيد 20 نقطة. المركز الثالث عشر: المقاولون العرب – رصيد 18 نقطة. المركز الرابع عشر : طلائع الجيش – رصيد 17 نقطة. المركز الخامس عشر : وادي دجلة – رصيد 16 نقطة. المركز السادس عشر : البنك الأهلي – رصيد 14 نقطة. ترتيب الدوري المصري بعد إنتصار المارد الأحمر على إنبي المركز السابع عشر : الإسماعيلي – رصيد 14 نقطة. المركز الثامن عشر : الإنتاج الحربي – رصيد 12 نقطة.

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