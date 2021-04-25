الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بحظر التجول فى بعض مناطق شمال سيناء

جدة - نرمين السيد - نشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بحظر التجوال فى عدد من مناطق بشمال سيناء فى المنطقة المحددة شرقا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربا من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالا من غرب العريش مارا بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية فى رفح، وجنوبا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية.





وتضمن القرار أن تكون توقيتات حظر التجوال من السابعة مساء وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالى، عدا مدينة العريش والطريق الدولى من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب، ليكون من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم. ويعمل بالقرار اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم اليوم الأحد الموافق 25 أبريل الجارى، وحتى انتهاء مد حالة الطوارئ بموجب قرار رئيس الجمهورية.

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