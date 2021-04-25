اعرف مخالفاتك | الاستعلام على مخالفات المرور برقم السيارة ورخصة القيادة 2021

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محمد سياف - ابو ظبي - الاستعلام على مخالفات المرور للسيارات برقم اللوحة ورخص القيادة ضمن الخدمات الحكومية المقدمة عبر شبكات الإنترنت للعام الجاري 2021، وتُنسّيق وزارة الداخلية مع العديد من الجهات المختصّة منها نيابة المرور الإلكترونية ومنصة مصر الرقمية، حيث حرصت الحكومة في الأعوام الأخيرة على تفعيل أنظمة إليكترونية متطورة “Online” للمواطنين من مُلّاك المركبات في جمهورية مصر العربية، والتي من شأنها أن تُساعد على إتمام عمليات الاستعلام المستمرة عن مخالفات نيابة المرور للسيارات ورخص القيادة في مكاتب ووحدات المرور في الجمهورية، بخطوات مُبسّطة عَبر الموقع الرسمي للنيابة العامة، دون الوقوف والتزاحم في الطوابير وهَدر الوقت، والأموال، والجهد.

الاستعلام على مخالفات المرور برقم السيارة 2021

يُمكن للمُستعلم الدخول على موقع إمداد المعلومات للنيابة العامة في مصر بإدارة إنفاذ القانون، الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة والرخص الخاصة، وذلك ضمن خدمات مخالفات مرور السيارات المقدمة عبر موقع النيابة.

– ومن الخدمات المقدمة الأخري>> الاستعلام على المخالفات المرورية 2021 الخاصة برخص التسّيير بأنواعها- بالإضافة إلى امكانية استعلام عن مخالفات رخص القيادة بالرقم القومي- تجديد الرخصة عبر الإنترنت- الاطلاع على نموذج تسجيل مخالفات مرور السيارات- وتقديم التظلمات.

الخطوات اللازمة للاستعلام بصورة صحيحة:-

– في البداية على المستعلم الدخول عبر الموقع الموثوق للنيابة العامة، فقط قم بالضغط هنـــا.

– تَصفُح الخدمات المدرجة داخل المنصة، وفي هذا السياق عليك إختيار>> خدمة الاستعلام عن مخالفات نيابة المرور.

-إدخال البيانات الشخصية والمعلومات في رخصة القيادة أو السيارة، منها بطاقة الرقم القومي لمالك المركبة المكون من 14 رقم، نوع الرخصة، رقم اللوحة المعدنية، المحافظة، ثم إختيار الاستعلام على مخالفات المرور.