اليوم.. لجان النواب تستعرض عددا من القوانين الهامة

جدة - نرمين السيد - وتستعرض لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب ما تم تنفيذه من توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى. وتناقش لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى والثروة الحيوانية بمجلس النواب قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية فى "معهد بحوث القطن" التابع لمركز البحوث الزراعية، وذلك بحضور هيئة مكتبى لجنتى الصناعة، والخطة والموازنة. وتناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، خلال اجتماعها طلبات الإحاطة المقدمة من النواب: محمد بدراوى عوض، أحمد قورة، حامد جلال جهجه، خالد بدوى، بلال حامد النحال، ثروت سويلم، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية أو السكنية التابعة لهيئة الأوقاف بكافة محافظات الجمهورية.

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