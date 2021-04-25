اليوم.. البابا تواضروس يترأس قداس الاحتفال بأحد الشعانين

جدة - نرمين السيد - يترأس قداسة البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس الاحتفال بأحد الشعانين من كاتدرائية السيدة العذراء مريم والأنبا كاراس ببشائر الخير "3".





ووجَّه قداسة البابا تواضروس الثانى، الآباء كهنة كنائس قطاعات القاهرة والإسكندرية، بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم فى كشوف الحاجزين للصلاة (كلٌ فى كنيسته) والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة فى الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف.

وأكد البابا تواضروس الثانى أن الأمانة تقتضى على الجميع (كهنة وشمامسة وشعب) أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة فى حالة مجرد الشك فى احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين.