جدول مواعيد مباريات اليوم الأحد.. وأهم المواجهات

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يترقب عشاق الساحرة المستديرة مباريات اليوم الأحد والتي تقام في دوريات العالم وإليكم أهم وأبرز المواجهات.

مباريات الدوري الإنجليزي

تقام مباراة وولفرهامبتون أمام فريق بيرنلي والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الواحدة ضهراً.

يدخل فريق ليدز يونايتد أمام فريق مانشستر يونايتد والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف شريف في إنبي

يستضيف فريق أستون فيلا فريق وست برميتش والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثامنة مساءً.

مباريات الدوري الاسباني

يدخل فريق برشلونة مباراته أمام فريق فياريال والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الرابعة مساءً.

يدخل فريق أشبيلة أمام فريق غرناطة والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة السادسة مساءً. مباريات الدوري الإيطالي

تقام مباراة يوفنتوس أمام فريق فيورينتينا والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الثالثة عصراً.

مباريات كأس كاراباو

تقام مباراة مانشستر سيتي أمام فريق توتنهام والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

ومن ناحيه اخري أهدر ريال مدريد نقطتين ثمينتين بعد التعادل مع ريال بيتيس في المباراة التي أقيمت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثالثة و الثلاثون من الدوري الإسباني الممتاز، ليفقد النادي الملكي فرصة التقدم لصدارة ترتيب الدوري الإسباني لصالم أتليتكو مدريد المتصدر يليه برشلونة صاحب المركز الثالث لكن من عدد مباريات أقل .

فيما نجح محمد شريف لاعب النادي الأهلي في إحراز هدفه السابع في هذا الموسم خلال مباراة إنبي التي أنتهت بفوز المارد الأحمر على حساب الفريق البترولي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي أقيمت بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر م الدوري الممتاز، وشهد جدول ترتيب هدافي الدوري تغييرات يستعرضها موقع دوت الخليج .