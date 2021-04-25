عاجل.. القوات المسلحة تهنئ السيسى والشعب المصرى بذكرى تحرير سيناء

جدة - نرمين السيد - هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ذكرى تحرير سيناء.



جدة - نرمين السيد - هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ذكرى تحرير سيناء. كما هنأت القيادة العامة للقوات المسلحة الشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.

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