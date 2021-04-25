جدة - نرمين السيد - تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى صرف الدعم الاستثنائى لنحو 2696 مرشدًا سياحيًا من الذين تخلفوا عن صرف الدفعة الأولى أو الدفعة الثانية بتكلفة 4.5 مليون جنيه.





عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليوم.. التضامن تصرف الدعم الاستثنائى للمرشدين السياحيين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.