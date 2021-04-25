التعليم العالى تعلن الكليات الصادر لها قرارات وزارية لبدء الدراسة بها

جدة - نرمين السيد - وصدرت القرارات الوزارية لبدء الدراسة بمرحلة البكالوريوس فى جامعات (الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة فى الطور وشرم الشيخ ورأس سدر - العلمين الدولية – الجلالة - بدر – مصر للعلوم والتكنولوجيا - سفنكس – حورس – دراية)، كما صدرت قرارات وزارية لبدء الدراسة فى مرحلة الدراسات العليا فى جامعات (مصر للعلوم والتكنولوجيا – مصر الدولية – 6 أكتوبر – المستقبل – البريطانية فى مصر – فاروس – النيل الأهلية)، بالإضافة إلى صدور القرار الجمهورى بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "الجامعات الأوروبية فى مصر". وجاءت أسماء الكليات التى صدرت لها قرارات وزارية لبدء الدراسة بها بمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا على النحو التالى: أولًا: مرحلة البكالوريوس 1- جامعة الملك سلمان الدولية بفروعها الثلاثة: (الطب – الصيدلة – طب الأسنان – العمارة – علوم وهندسة الحاسبات – الصناعات التكنولوجية – الهندسة – السياحة والضيافة – الألسن واللغات التطبيقية – الفنون والتصميم – العلوم الإدارية – العلوم – الزراعات الصحراوية). 2- العلمين الدولية: (الصيدلة – الأعمال – الفنون والتصميم – الهندسة – الدراسات القانونية – علوم وهندسة الحاسبات). 3- جامعة الجلالة: (الطب - الصيدلة – طب الأسنان – العلاج الطبيعى – التمريض – العلوم الأساسية المتقدمة - العلوم الإدارية – تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية - الفنون والتصميم – الإنتاج الإعلامى – علوم وهندسة الحاسبات). 4- جامعة بدر: (تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية). 5- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: (التمريض - العلوم الصحية التطبيقية). 6- جامعة سفنكس: (طب وجراحة الفم والأسنان – العلاج الطبيعى). 7- جامعة حورس: (الطب البشرى). 8- جامعة دراية: (إدارة الأعمال). ثانيًا: مرحلة الدراسات العليا 1- جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا: (الدراسات العليا بكلية الطب البشرى – الماجستير بكلية الأثار والإرشاد السياحى – الماجستير بكلية طب الفم والأسنان). 2- جامعة مصر الدولية: (برنامج الماجستير البينى بين كليتى المعلومات والحاسبات وكلية إدارة الإعمال والتجارة الدولية فى تخصصات علوم الحاسبات وإدارة الأعمال). 3- جامعة 6 أكتوبر: (الماجستير فى العلوم الصيدلية بتخصص العقاقير بكلية الصيدلة - الدراسات العليا بكلية الطب البشرى – ماجستير اللغة الإنجليزية بشعبتى اللغويات والآداب بقسم اللغة الإنجليزية بكلية اللغات والترجمة). 4- جامعة المستقبل: (دبلوم اليقظة الدوائية بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية – ماجستير العلوم الصيدلية بكلية الصيدلة والتصنيع الدوائى - دكتوراه الفلسفة فى العلوم الصيدلية تخصص الصيدلانيات بكلية العلوم الصيدلية والصناعات الدوائية). 5- الجامعة البريطانية فى مصر: (ماجستير العلوم فى العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال). 6- جامعة فاروس: (برامج الماجستير بكلية طب الأسنان – الماجستير فى العلوم الصيدلية تخصص الصيدلانيات والتقنية الصيدلية). 7- جامعة النيل الأهلية: (الدكتوراه بكلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسب – الدراسات العليا بكلية إدارة الأعمال).

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التعليم العالى تعلن الكليات الصادر لها قرارات وزارية لبدء الدراسة بها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.