رئيس شركة مينا فارم يكشف موعد إنتاج لقاح كورونا الروسى فى مصر

وتابع فى مداخلة هاتفية، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على شاشة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان: "المعروف فى أن الألمان متشددين جدا فى مسالة الاعتماد والمراجعات الخاصة باللقاحات وكون صدور الاعتماد أو الموافقة على دخول 30 مليون جرعة فهذا يعنى أن هناك تحركات فى الطريق لاعتماد اللقاح الروسى.
وأكمل فى تعليقه على اعتماد هيئة الدواء المصرية للقاح الروسى: "فى بادىء الأمر الاتفاق مكون من ثلاثة أجزاء، الأول هو الإطار العام ثم الإطار الثانى الخاص بنقل التكنولوجيا، ثم الاتفاق التجارى".
وبالنسبة للشق الثانى من الاتفاق المتعلق بالتكنولوجيا فهو يشمل الإجراءات والدراسات المطلوبة المطلوبة جراء بعض التغيرات فى الماكينات، حيث إن الإنتاج سيكون فى منطقة مختلفة عن المنشأ، وسيتم اعتماد التجارب التى سنجريها عقب الشق التكنولوجى.
وحول موعد توافر اللقاح الروسى ومدى تصديره، قال: "الاتفاق بين الشركة وهيئة الدواء وصندوق الاستثمار الروسى أنه ستبدأ عملية نقل التكنولجيا المتعلقة بالعملية الفنية للإنتاج بين الجانب الروسى والشركة التابعة لنا لمدة ثلاثة أشهر فى برلين يعقبها ثلاثة أشهر فى مصر، وبالتالى أتوقع أنه فى أواخر نوفمبر القادم سيكون بوسعنا بداية إجراءات الإنتاج الأولية للقاح لتبدأ بعدها هيئة الدواء فى التأكد من مطابقة الإنتاج للمواصفات بنسبة 100%".
وأتم قائلاً: "نتوقع أنه فى ديسمبر القادم سيكون لدينا لقاح سبوتنيك، لأننا بالأساس نتحدث فى عملية الإنتاج على مراحل وتوقعات وفقاً للإجراءات والمراحل المطلوبة، لأننا نتعامل مع كائنات حية وليس جزيئات صغيرة لإنتاج الأقراص لكن فى كل الأحوال توقعاتنا بتبقى دقيقة لخبرة شركتنا على مدار 20 عاما، بالإضافة لخبرة الشركة فى ألمانيا والجانب الروسى".
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