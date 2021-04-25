رئيس شركة مينا فارم يكشف موعد إنتاج لقاح كورونا الروسى فى مصر

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور وفى البرديسى، رئيس مجلس إدارة مينا فارم، والعضو المنتدب للشركة، تعليقا على إبرام شركته اتفاقاً مع صندوق الاستثمار الروسى المباشر لإنتاج 40 مليون جرعة لقاح "سبوتنيك"، أن اللقاح سيتم تصنيعه فى "بايرن" جنوب ألمانيا أيضاً حيث صدر اتفاق بتصنيع 30 مليون جرعة لتكون أول شحنة تدخل لأوروبا من اللقاح الروسى خلال الفترة القادمة، حيث سيتم إجراء بقية الدراسات ليدخل بقاع مختلفة من أوروبا.





وتابع فى مداخلة هاتفية، خلال برنامج "كلمة أخيرة"، الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، على شاشة "إكسترا نيوز" خلال شهر رمضان: "المعروف فى أن الألمان متشددين جدا فى مسالة الاعتماد والمراجعات الخاصة باللقاحات وكون صدور الاعتماد أو الموافقة على دخول 30 مليون جرعة فهذا يعنى أن هناك تحركات فى الطريق لاعتماد اللقاح الروسى.

وأكمل فى تعليقه على اعتماد هيئة الدواء المصرية للقاح الروسى: "فى بادىء الأمر الاتفاق مكون من ثلاثة أجزاء، الأول هو الإطار العام ثم الإطار الثانى الخاص بنقل التكنولوجيا، ثم الاتفاق التجارى".

وبالنسبة للشق الثانى من الاتفاق المتعلق بالتكنولوجيا فهو يشمل الإجراءات والدراسات المطلوبة المطلوبة جراء بعض التغيرات فى الماكينات، حيث إن الإنتاج سيكون فى منطقة مختلفة عن المنشأ، وسيتم اعتماد التجارب التى سنجريها عقب الشق التكنولوجى.

وحول موعد توافر اللقاح الروسى ومدى تصديره، قال: "الاتفاق بين الشركة وهيئة الدواء وصندوق الاستثمار الروسى أنه ستبدأ عملية نقل التكنولجيا المتعلقة بالعملية الفنية للإنتاج بين الجانب الروسى والشركة التابعة لنا لمدة ثلاثة أشهر فى برلين يعقبها ثلاثة أشهر فى مصر، وبالتالى أتوقع أنه فى أواخر نوفمبر القادم سيكون بوسعنا بداية إجراءات الإنتاج الأولية للقاح لتبدأ بعدها هيئة الدواء فى التأكد من مطابقة الإنتاج للمواصفات بنسبة 100%".

وأتم قائلاً: "نتوقع أنه فى ديسمبر القادم سيكون لدينا لقاح سبوتنيك، لأننا بالأساس نتحدث فى عملية الإنتاج على مراحل وتوقعات وفقاً للإجراءات والمراحل المطلوبة، لأننا نتعامل مع كائنات حية وليس جزيئات صغيرة لإنتاج الأقراص لكن فى كل الأحوال توقعاتنا بتبقى دقيقة لخبرة شركتنا على مدار 20 عاما، بالإضافة لخبرة الشركة فى ألمانيا والجانب الروسى".