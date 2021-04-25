البابا تواضروس يترأس قداس أحد الشعانين من الإسكندرية

ترأس منذ قليل قداسه البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قداس أحد الشعانين من كاتدرائية السيدة العذراء مريم والأنبا كاراس ببشائر الخير بالإسكندرية.

وتتم الصلاة بحضور 25% من سعة الكنيسة ، نظرا للإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا، وسوف يتم إذاعة الصلاة عبر القنوات الفضائية المسيحية وصفحة المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وصفحة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقناة coc القبطية .

وكان قد أصدر قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بيانا بشأن ترتيبات صلوات أسبوع الآلام بكنائس القاهرة والإسكندرية.

وجاء في بيان قداسته: "أللآباء كهنة كنائس قطاعات القاهرة والإسكندرية، يرجي بالالتزام بمراجعة أسماء المصلين المسجلة أسماؤهم في كشوف الحاجزين للصلاة (كلٌ في كنيسته) والاعتذار بشكل قاطع لمن يعلمون بإصابته أو إصابة أحد أفراد أسرته بفيروس كورونا حاليًا أو مؤخرًا، عن عدم استقبالهم للصلاة في الكنيسة، واستبعاد أسمائهم من الكشوف".

وأضاف: "والأمانة تقتضي على الجميع (كهنة وشمامسة وشعب) أن يمتنع عن الذهاب إلى الكنيسة في حالة مجرد الشك في احتمال إصابته أو مخالطته لمصاب سواء من أفراد أسرته أو من آخرين".

واختتم: "إن أمانتنا في هذا الأمر له بركة خاصة من الله، بينما السلوك بعدم أمانة والتواجد في تجمعات في الكنيسة أو في أي مكان، يعد خطيئة أمام الله، لأنه سيسبب أذى لمن حوله، وأرجو أن تعظنا في هذه الظروف كلمات معلمنا يعقوب الرسول:"مَنْ هُوَ حَكِيمٌ وَعَالِمٌ بَيْنَكُمْ، فَلْيُرِ أَعْمَالَهُ بِالتَّصَرُّفِ الْحَسَنِ فِي وَدَاعَةِ الْحِكْمَةِ" (يع ٣ : ١٣).