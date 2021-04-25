الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء بجميع المحافظات المصرية من خلال رقم العداد عبر موقع الرسمي وزارة الكهرباء

نرفق لكم رابط خدمة الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء الموجودة في موقع الرسمي وزارة الكهرباء بجميع المحافظات المصرية، حيث يمكن لجميع المشتركين استخدام رقم العداد أو رقم الحساب في معرفة قيمة الاستهلاك الشهرية من خلال شبكة الأنترنت، حيث تأتي هذه الخدمة الإلكترونية بدلا من انتظار المحصل الكهرباء الذي يعمل بالشركة من اجل جمع قيمة الفواتير من السكان وأصحاب المحلات في العديد من المناطق والمحافظات علي مستوي الجمهورية، حيث يمكن التعرف على فاتورة الكهرباء الخاصة بمنزلك أو محلك عن طريق هذه الخدمة الإلكترونية المتاحة في العديد من المحافظات المصرية.

تأتي خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من اجل أن توفر الوقت والمجهود علي كافة المواطنين في الذهاب إلى مقر الشركة من اجل معرفة قيمة الفواتير الجديدة والقديمة، بالإضافة أنها تقلل من الشك الذي يشغل بال الكثير من المواطنين بسبب ارتفاع قيمة الفواتير في بعض الأحيان وخاصة في فصل الصيف والشتاء، لان هناك العديد من المواطنين يستخدموا المكيفات والسخانات الكهربائية فهذا يؤدي إلى ارتفاع قيمة الاستهلاك والقيمة المستحقة للفاتورة.

الاستعلام عن قيمة فاتورة الكهرباء

يمكن معرفة فاتورة الكهرباء بالاسم في مصر عن طريق خدمة الاستعلام عن الفواتير عبر الرابط الإلكتروني الموضح لكم اداناه، وذلك من اجل احتساب قيمة التعريفة في كل كيلو وات قمت باستخدامه بشكل فعلي، وذلك حتي يتابع كل مواطن مصري استهلاكه من الكهرباء شهريا بشكل إلكتروني.

تتلخص عملية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال الدخول على موقع الرسمي وزارة الكهرباء للشركة القابضة علي شبكة الأنترنت، من ثم يقوم المستعلم بإدخال رقم العداد أو رقم الحساب في الخانة المحددة للاستعلام عن قيمة الاستهلاك، من ثم كتابة كود المنطقة أو المحافظة التي تتبعها، بعدها نقوم بكتابة رقم رمز التحقق المكون من عشرة أرقام بالعداد الخاص بك، وأخيرا نقوم بالضغط على كلمة استعلام لكي تظهر لنا قيمة فاتورة الكهرباء بشكل إلكتروني.