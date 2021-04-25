نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع دعم مصر tamwin.com.eg لإضافة رقم الهاتف المحمول علي بطاقة التموين في المقال التالي
منذ بداية الشهر الجاري وظهرت في جميع كوبونات الخبز لأصحاب بطاقات التمويل بانه يلزم علي كل مستفيد تسجيل رقم الموبايل علي موقع دعم مصر، لذلك سوف نقوم بوضع الرابط الإلكتروني الصحيح لكي يتمكن جميع المستفيدين من إضافة رقم الهاتف المحمول علي بطاقة التموين وذلك لكي يتمكن من الحصول علي حصته من الخبز من أي مخبز تابع للوزارة بدون حدوث أي مشاكل.
موقع دعم مصر tamwin.com.eg
نوضح لمتابعي موقع ثقفني الإخباري خطوات تسجيل رقم الموبايل علي موقع دعم مصر لتسجيل الموبايل علي البوابة الإلكترونية التابعة إلى وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية علي شبكة الأنترنت.
- الدخول علي موقع وزارة التموين tamwin عبر موقع دعم مصر.
- كتابة رقم البطاقة التموينية والرقم القومي في الخانات الفارغة.
- في أعلى الصفحة الرئيسية يمينا سوف تجد كلمة “سجل موبايلك” اضغط عليها.
- قم بكتابة رقم الهاتف المحمول علي بطاقة التموين من ثم.
- تأكد من صحة الرقم وقوم بالنقر علي أيقونة حفظ.
- بعدها سوف يصلك علي هاتفك رسالة تأكيد بانه تم إضافة رقم الموبايل الخاص بك علي موقع دعم مصر.
وفي الختام أوضحنا لكم طريقة تسجيل رقم الموبايل على بطاقة التموين لكي يتمكن جميع المواطنين المستفيدين من الحصول علي الخبز والاستفادة من خدمة نقاط الخبز أثناء الحصول علي حصة التموين الشهرية من اي منفذ تابع للوزارة علي مستوي الجمهورية.
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