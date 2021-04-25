موقع دعم مصر للتظلمات البطاقات التموينية عبر رابط tamwin.com.eg إلكترونيًا

نرفق لكم رابط موقع دعم مصر للتظلمات البطاقات التموينية، دعت الوزارة جميع المواطنين المستبعدين من دعم بطاقات التموين بالدخول علي الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية علي شبكة الأنترنت، وذلك لكي يستطيع أصحاب البطاقات تقديم تظلمات عدالة من موقع أدارة دعم مصر الذي سوف نرفقه لحضراتكم بأسفل هذه المقالة حتي يستطيع جميع المواطنين الغير المستحقين للدعم تقديم تظلم في وزارة التموين وذلك لكي يستطيعوا استرجاعهم مرة اخري بشكل إلكتروني.

موقع دعم مصر للتظلمات البطاقات التموينية

سنوضح لحضراتكم خطوات تظلمات بطاقات التموين حتي يستطيع جميع أصحاب البطاقات التموينية المستبعدين، تقديم تظلمات التموين عبر موقع دعم مصر للتظلمات وذلك من خلال الخطوات الموضحة لحضراكم عبر النقاط التالية.

الدخول علي موقع دعم مصر للتظلمات البطاقات التموينية .

. اختيار خدمة تظلمات عدالة كما هو موضح بالصورة التالية.

إدخال رقم البطاقة الذكية للبطاقة التموين الخاصة بك.

كتابة الرقم القومي وتحديد المحافظة.

النقر علي أيقونة عرض من اجل كتابة سبب التظلم وإرفاق رقم الموبايل من اجل التواصل معك في اقرب وقت ممكن.

بعدها سترجاع لجنة العدالة الاجتماعية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية كافة طلبات التظلم علي بطاقات التموين من اجل أعلان نتيجة تظلمات التموين على النت برقم البطاقة التموينية والرقم القومي، بذلك قد تكون لك الحق في الحصول علي التموين السلعي في كل شهر أو قد تم رفض طلبك وأصبحت خارج المنظومة.