/628499/مستهل-تعاملات-جلسة-الأسبوع-ارتفاع-جماعي-لمؤشرات-البورصة-المصرية

استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وذلك بعدما أغلقت الأسبوع الماضي على تباين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 10617 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.86% ليصل إلى مستوى 2058 نقطة.

إيجي إكس 30 للعائد الكلي

وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 12921 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% ليصل إلى مستوى 4118 نقطة.

إيجي إكس 100 متساوي الأوزان

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.65% ليصل إلى مستوى 2024 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2958 نقطة.

إيقاف التداول على 7 أسهم

فيما أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 7 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وهم أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، السعودية المصرية للاستثمار والتمويل، العروبة للسمسرة في الأوراق المالية، العبور للاستثمار العقاري، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، مينا للاستثمار السياحي والعقاري.

ارتفاع الودائع بالبنوك لـ5 تريليون

وفي سياق آخر، ارتفع إجمالي الودائع بالبنوك، ليصل إلى 5 تريليون و126 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، وفقا لبيانات حكومية، بينما سجل إجمالي الودائع نحو 4 تريليون و183 مليار جنيه في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت 943 مليار جنيه.

قيمة الودائع غير الحكومية

وتشير البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن الودائع الحكومية ارتفعت لتسجل 865 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 612 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزيادة بلغت 253 مليار جنيه.

كما ارتفعت قيمة الودائع غير الحكومية لتصل إلى 4 تريليون و261 مليار جنيه في شهر نوفمبر الماضي، مقابل 3 تريليون و570 مليار جنيه في نفس الشهر عام 2019، بزادة بلغت 691 مليار جنيه.

ارتفعت السيولة المحلية والمعروض النقدي خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث ارتفعت السيولة المحلية لتصل إلى 4 تريليون و845 مليار جنيه، مقابل 4 تريليون و53 مليار جنيه في شهر نوفمبر عام 2019، بزيادة بلغت 792 مليار جنيه.