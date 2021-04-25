/628493/بيب-جوارديولا-إذا-تكررت-مباريات-هذا-العام-مجددا-سأرحل-عن-مانشستر-سيتي

يلعب فريق مانشستر سيتي مساء اليوم مباراة نهائي كأس كاراباو أمام توتنهام هوتسبير، ويستضيف ملعب ويمبلي المباراة النهائية بين الفريقين، ويستعد رفاق بيب جوارديولا السعي للوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وتحدث بيب جوارديولا تعقيبا على الأحداث المتعلقة بهذا الموسم الكروي الصعب والكبير والذي كان فيه مبايرات عديدة وهامة في مختلف البطولات.

‏بيب جوارديولا عن جدولة المباريات :"إذا كنت لا أريد ذلك ، فساستقيل. إنه جزء من وظيفتي ، لذلك أرغب في الحصول على جدولة لمباريات أحدث للاستمتاع أكثر ، لكنني لا أشكو، إنه ما هو عليه، كثير من الناس يكافحون من أجل الحصول على وظيفة، ولا أريد التظاهر بأني أشكو ".

‏بيب :"إنه لمن دواعي سروري أن أذهب إلى نهائي كأس الرابطة ، ثم أذهب إلى باريس في نصف نهائي دوري الأبطال، لكن هل يجب أن تكون منتعش؟ بالتأكيد لا، إنه كثير جدًا، 10 أشهر، ستة مؤتمرات صحفية في الأسبوع ، ثلاث مباريات أسبوعيا ، إنه كثير، لم أعش مثل هذا العام من قبل ".

‏بيب جوارديولا:" رحيم ستيرلنج لاعب غير عادي، لقد كان وسيبقى كذلك ".

‏بيب :" ربما رحيم لم يلعب بشكل منتظم مثل السابق، ولكن رياض محرز وفودين في أفضل حالاتهم [هذا هو السبب الوحيد]. الفرصة ستأتي وهو يجب ان يستعد لها، عليه ان يكون جاهز ذهنياً ويلعب بالقوة المذهلة الّتي يمتلكها".

وأكمل"عندما أفوز، اختياراتي جيدة ، عندما نخسر، اختياراتي سيئة. يجب عليهم إظهار ذلك. المنافسة لا تهم. لقد أظهرنا خلال السنوات الخمس الماضية، كل مباراة نحاول الفوز بها. عليهم أن يفعلوا ذلك، عليهم أن يلعبوا بشكل جيد ويؤدون بشكل جيد، هذا يعتمد عليهم وليس المدرب ".

‏بيب جوارديولا(عن السوبرليج):" أنا أحب هذا النادي، أحب سوريانو، تكسيكي، خلدون. منذ ان كنت في النادي، نحن عملنا معاً على جميع القرارات".

‏بيب:" أحياناً نكون مخطئين، فنصحح الخطأ ونعتذر ونمضي قدماً. والان سنرى كيف سيكون دوري الابطال".‏

هل من الصعب تبني وجهات نظر تعارض مايخطط النادي للقيام به؟ (السوبرليج)

بيب جوارديولا

بيب:" ليس صعباً وذلك لأني اعرفهم جميعاً. هم اصدقاء لي. قبل ان اُدلي ببيان انا تحدثت معهم وهم اتفقوا مع وجهة نظري".

بيب:" أنت لاتساعد الفريق عندما تقوم بفعل شيء انت لاتؤمن به. غالباً عندما تؤمن بشيء فإن النادي بأكمله سيتضامن سوياً ".