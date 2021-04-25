/628494/الرئيس-السيسي-تحرير-سيناء-نموذجا-خالد-ا-لاسترداد-الكرامة-سياسيا-وعسكريا

قال الرئيس السيسي، خلال كلمته اليوم، فى احتفالا بعيد تحرير سيناء ،انه يعد انتصارا عسكريا ودبلوماسيا وامتدت لتصبح نموذجا خالدا لقهر اليأس والاحباط من أجل استرداد الكراكمة سياسيا وعسكريا ونسرجع اليوم هذه الذكري العظيمة المجيدة التي تمثل منبعا لا ينضب تنهم منه الاجيال القادمة معاني العزة و الكفاح والولاء والانتماء والوطنية ودرسا فى الحفاظ على التراب الوطنبي والعلم وليس بالمانتي والشعارات ونؤكد للعالم مصر قادرة على السعي لمكتيبات السلام

وتابع:" إن الاحتفال اليوم بتحرير سيناء وتحقيق طموح يولد قوي دفع متجددة فى حاضر زاهر ومستقبل مشرق لهذا الوطن العظيم يستحق ان نبذل منه كل غالي ونفيس وحلمي لمصرنا العزيزة لا يقل عن مكانتها وطموحنا صنصعه ب؟أيدينا تحية واجبنا لكل من شارك فى هذا اليوم شهداء الواجب الذين حققوا انتصار فى هذا اليوم برهانا على تضحيات الهعسركرية المصرية فى الحافظ على مقدارات الوطن".

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