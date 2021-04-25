/628495/تعرف-علي-قائمة-أسرع-10-أهداف-في-تاريخ-الدوري-المصري

استطاع أن يحقق حسين الشحات لاعب النادي الأهلي رقماً قياسياً وذلك بعد تسجيله هدف الأهلي الأول في مرمى إنبي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب بتروسبورت في اللقاء الذي يقام ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر المؤجلة من الدوري الممتاز، وانتهى الشوط الأول من اللقاء بتقدم المارد الأحمر بثلاثية دون رد

وأحرز حسين الشحات هدف الأهلي الأول في الثانية 30 من أحداث الشوط الأول، ليتفوق على حسام عاشور لاعب وسط وقائد المارد الأحمر السابق الذي كان يحتل الرقم القياسي لأسرع هدف سجله الفريق الأحمر في الدوري بالثانية 34 من أحداث المباراة خلال لقاء طلائع الجيش عام 2009 -2010

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وإليكم أهم وأبرز 10 أهداف في تاريخ الدوري المصري

أيمن يونس "11 ثانية” حسام باولو "12 ثانية" أحمد علي "12 ثانية" عبد الحميد حسن "13 ثانية" أحمد رؤوف "18 ثانية" والتر بواليا "18 ثانية" محمود كهربا "26 ثانية" محمد بسيوني "27 ثانية" حسين الشحات "30 ثانية”

والجدير بالذكر ان اخر مواجهات الأهلي كانت امام فريق إنبي والتي انتهت بنتيجة 3/1 لصالح المارد الأحمر.

وأكد رئيس الجهاز الطبي محمد أبو عبلة بالنادي الأهلي، أن حالة محمد شريف لاعب الفريق مطمئنة، وأنه جاهز للوجود مع الفريق بصورة طبيعية خلال التدريبات.

وكان بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق،قد أعلن في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة إنبي أن التغييرات التي أجراها كان الهدف الأهم منها هو إراحة بعض اللاعبين.

وحقق الأهلي الفوز على إنبي مساء السبت بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ١٣ في بطولة الدوري الممتاز، ليرفع رصيده إلى النقطة 33.

وسجل أهداف الأهلي حسين الشحات بعد 30 ثانية فقط من بداية المباراة، وأضاف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة 3، وعمرو السولية في الدقيقة 43 بتسديدة صاروخية، فيما سجل هدف إنبي الوحيد رامي صبري من ركلة جزاء.