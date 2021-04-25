/628497/طقس-شديد-الحرارة-تعرف-على-حالة-الأرصاد-بالدرجات

توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأحد، ارتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى، حار على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

طقس الليل

وعن حالة الطقس ليلا، فيسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح مثيرة للرمال والأترية على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وغرب البلاد وشمال الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة اليوم الأحد:

القاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 19 درجة

والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 17 درجة

ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 15 درجة

وسوهاج العظمى 39 درجة والصغرى 23 درجة

وقنا العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة

وأسوان العظمى 40 درجة والصغرى 28 درجة.

حالة الطقس في السعودية :

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودى في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاحد هطول أمطار رعدية من ( متوسطة إلى غزيرة) مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات (جازان، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

كذاك الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق (تبوك، حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية، القصيم).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية على الجزء الشمالي والأوسط.

وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 12-32 كم/ساعة، وتكون جنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40كم/ساعة.

وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.