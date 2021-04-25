إنفوجراف- سنبنيها بأيدينا.. السيسى يتحدث للمصريين فى عيد تحرير سيناء

جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الأحد، أن سيناء تتمتع بمكانة راسخة فى قلوب جميع المصريين، وأن يوم تحرير سيناء سيظل يجسد ذكرى خاصة فى وجدان كل مصرى، فملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارًا عسكريًا و دبلوماسيًا بل امتدت لتصبح نموذجًا خالدًا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة عسكريًا وسياسيًا، فلم تكن أبدًا الحرب غاية مصر بل كان السلام هو الهدف الأسمى والغاية الكبرى.





وأشار الرئيس السيسى إلى أن احتفال مصر اليوم بتحرير سيناء، إنما يولد قوى دفع متعددة للعمل على حمايه كل شبر من أرجاء الوطن وتحقيق طموحات وحقوق شعبه الكريم فى حاضر زاهر ومستقبل مشرق ترفرف عاليا فى سمائه رايات الحرية والكرامة ويظلله الأمن والأمان، ويزدهر فيه البناء والتنمية والتقدم. وتابع: "هذا الوطن العظيم يستحق منا أن نبذل له كل غالٍ ونفيس وثقتى فى الشعب المصرى العظيم بلا حدود ويقينى فى قدرته مطلق وأملى فى المستقبل كبير وحلمى لمصرنا العزيزة لا يقل عن عظمتها وتاريخها وطموحنا نحو الغد سنصنعه بأيدينا اليوم".

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