صور.. البابا تواضروس يصلى أحد السعف فى بشائر الخير

جدة - نرمين السيد - يصلى البابا تواضروس الثانى، بابا الاسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، قداس أحد الشعانين "السعف" بكاتدرائية السيدة العذراء مريم والشهيد أبى سيفين والأنبا كاراس فى بشائر الخير بمشاركة أساقفة قطاعات الإسكندرية.





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