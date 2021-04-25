البابا تواضروس يصلى السعف فى كاتدرائية بشائر الخير 3 بالإسكندرية

جدة - نرمين السيد - وصل قداسة البابا تواضروس الثانى، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إلى كاتدرائية السيدة العذراء والشهيد أبى سيفين والقديس الأنبا كاراس بحى القبارى بالإسكندرية لبدء صلوات قداس أحد الشعانين الذى تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى مصر وبلاد المهجر اليوم.





وتُقام صلوات أسبوع البصخة الذى ينتهى بعيد القيامة المجيد، بالقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية بمشاركة شعبية بحد أقصى ٢٥ ٪ من سعة كل كنيسة، وسط تطبيق دقيق للإجراءات الوقائية نظرًا لاستمرار تفشى فيروس كورونا المستجد. شارك قداسة البابا فى الصلوات، الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، الأنبا بافلى "قطاع المنتزه" الأنبا إيلاريون "قطاع غرب التابع له حى القبارى" الأنبا هرمينا "قطاع شرق"، والقمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، والآباء كهنة الكنيسة. كان الرئيس عبد الفتاح السيسى افتتح فى شهر مايو من العام الماضى الكاتدرائية ضمن افتتاحه لمشروع بشائر الخير 3 بينما دشنها قداسة البابا فى أكتوبر الماضى.

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