شيخ الأزهر: ذكرى استرداد سيناء تخلد ملحمة تاريخية للعزة والكرامة

جدة - نرمين السيد - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وقادة وضباط وجنود القوات المسلحة البواسل، والشعب المصرى العظيم بمناسبة ذكرى تحرير سيناء.





وأكد شيخ الأزهر، أن ذكرى تحرير سيناء واستعادتها إلى حضن الوطن هي ذكرى غالية على نفوس المصريين جميعًا، تخلد ملحمة تاريخية للعزة والكرامة فى سبيل استرداد الأرض وعدم التفريط فى أى جزء من تراب هذا الوطن، مؤكدا أن الله قيد لسيناء الحبيبة أبطالًا وجنودًا أوفياء عاهدوا الله على بذل أرواحهم الطاهرة لتحريرها من المحتل الغاصب، وقدموا أرواحهم فداء لتراب هذا الوطن. ودعا شيخ الأزهر المصريين إلى استلهام روح النصر لبناء مستقبل مشرق لهذا الوطن وصناعة نهضته، داعيًا المولى -عز وجل- أن ينعم على مصرنا الحبيبة بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء، وأن يحفظ أهلها من كل مكروه وسوء‎.‎‏

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