وزير الإسكان: نواصل تنفيذ 1714 مشروعا لمياه الشرب بـ190 مليار جنيه

جدة - نرمين السيد - صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه جارٍ تنفيذ 571 مشروعًا لمياه الشرب، وصرف صحى المدن، وصرف صحى المناطق الريفية، بإجمالى طاقة 22.9 مليون م3/يوم لمياه الشرب، و3.1 مليون م3/يوم للصرف الصحى، بتكلفة 63.3 مليار جنيه.





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