انطلاق طقس دورة الشعانين فى كاتدرائية بشائر الخير 3

وتتكون دورة الشعانين حسب الترتيب الطقسى من اثنتى عشرة فصلا من الأناجيل تصلى قبل كل فصل منها أوشية الإنجيل بينما يصلى مرد خاص بكل فصل إنجيل عقب قراءته، ويقرأ كل فصل من هذه الفصول عند موضع معين داخل الكنيسة، له علاقة بمحتوى الفصل.
وتصلى الكنيسة القبطية دورة الشعانين ثلاث مرات فى السنة فى أحد الشعانين وعيدى الصليب (17 توت و 10 برمهات).
وتقام صلوات أسبوع البصخة هذا العام، والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد، بالقطاعات الرعوية بالقاهرة والإسكندرية بمشاركة شعبية بحد أقصى 25٪ من سعة كل كنيسة، وسط تطبيق دقيق للإجراءات الوقائية نظرًا لاستمرار تفشى فيروس كورونا المستجد. بينما اقتصرت صلوات الأسبوع المقدس على الكهنة وعدد محدود من الشمامسة فى عدد كبير من إيبارشيات الكرازة المرقسية فى مصر، وسُمح للشعب بنسبة مشاركة 25٪ فى باقى الإيبارشيات.
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