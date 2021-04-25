وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسي بذكري تحرير سيناء

بعث اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـتاسعة والثلاثين لتحرير سيناء. وقال شعراوي في نص البرقية : يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بأصدق التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة عيد تحرير سيناء تقديراً لعطاء الشهداء من رجال القوات المسلحة .. داعيا المولي عز وجل أن يعيد هذه المناسبة التاريخية علي فخامتكم وعلي مصرنا الغالية وشعب مصر العظيم بالتقدم والازدهار متمنيين لأبناء القوات المسلحة والشرطة المزيد من التوفيق والسداد الذين أثبتوا أنهم كانوا ولازالوا درعاً وسيفاً للوطن .. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم دائمًا لما فيه الخير لمصرنا الغالية .

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