وزير التنمية المحلية يوجه المحافظين بالتشديد فى تطبيق الإجراءات الإحترازية لمكافحة كورونا

شعراوي يطالب قيادات المحليات بعدم التهاون أو التقاعس فى تنفيذ قرارات الدولة .. والتقييم وفقاً لجهود تطبيق اجراءات مواجهة كورونا

شعراوى لـ"المواطنين " : حافظوا على أنفسكم وعليكم دور كبير فى الحفاظ على صحتم وإلتزموا بالإجراءات الإحترازية

وجه اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بضرورة التشديد فى تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد ، وتفعيل الغرامات الفورية على المخالفين بمنتهى الحسم .

وشدد وزير التنمية المحلية ، على ضرورة عدم التهاون أو التقاعس فى تنفيذ قرارات وتوجيهات الحكومة بكل حزم وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين لإجراءات مواجهة كورونا ، لافتاً إلى أنه سيتم تقييم قيادات الإدارة المحلية ورؤساء الأحياء والمدن والمراكز خلال الفترة القادمة وفقاً لجهودهم فى تطبيق الاجراءات الوقائية وتحقيق الإنضباط فى هذا الشأن خاصة بعد منحهم الضبطية القضائية لتطبيق الاجراءات والعقوبات الصادرة فى هذا الشأن للحد من إنتشار فيروس كورونا .

كما وجه اللواء محمود شعراوى بتكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات ورؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية والتنسيق مع مديريات الأمن والتموين للمرور المستمر لمتابعة تطبيق الغرامات على المخالفين وفى حالة تكرار إرتكاب المخالفات يتم إغلاق المنشأة على الفور تنفيذاً للقرارات التى إتخذتها الدولة فى هذا الشأن .

وأضاف وزير التنمية المحلية أنه وجه قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة بالقيام بجولات مفاجئة على المدن والأحياء لرصد أى مخالفات خاصة بعدم تطبيق الاجراءات الوقائية والاحترازية خاصة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى خاصة تقديم الشيشة وعدم ارتداء الكمامات الطبية والالتزام بنسبة 50 % فى أعداد المترددين على تلك المنشأت من المطاعم والكافيهات وتحرير محاضر غلق للمخالفين .

وناشد اللواء محمود شعراوى ، المواطنين بجميع محافظات الجمهورية بضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة خلال الفترة الماضية للحفاظ علي صحتهم وسلامتهم ، قائلا:" حافظوا على أنفسكم وعليكم دور كبير للحفاظ علي صحتكم وسلامتكم بجانب الاجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة كورونا ".. وكافة أجهزة المحليات تقوم بدورها وستتخذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين خاصة من يقدم الشيشة ولا يلتزم بالإجراءات الاحترازية " .

وكشف " شعراوى" عن جهود الدولة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية قائلاً : ننسق ونتعاون مع وزارة الداخلية فى تحرير المحاضر لغير الملتزمين بتطبيق الاجراءات الوقائية وأجهزة الإدارة المحلية بالمحافظات حررت حوالي 300 ألف مخالفة لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية لكورونا أو عدم ارتداء الكمامات الواقية حتى الآن.

كما طالب وزير التنمية المحلية ، السادة المحافظين بضرورة التنبية على رؤساء المدن والأحياء والمراكز بالمرور فى مناطق عملهم بصورة يومية للتأكد من إلتزام الأنشطة التجارية والمولات والمطاعم والكافيتريات والكافيهات بتوقيتات الفتح والإغلاق الصيفية للمنشآت والتى بدأ تطبيقها اعتبارًا من ١٧ أبريل ٢٠٢١ الجارى واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين .

كما شدد اللواء محمود شعراوى على ضرورة التعامل بحسم مع كافة المظاهر السلبية والتفاعل مع شكاوي المواطنين وتكثيف الحملات المفاجئة للقضاء عليها وتحقيق الإنضباط للشارع المصرى خاصة المقاهى والمطاعم والكافيهات المخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية و منع تقديم الشيشة وتطبيق الغرامات المفروضة والغلق على المخالفين بشكل فورى .

كما وجه " شعراوى " بتكثيف أعمال الرش والتعقيم والتطهير للشوارع والميادين والأماكن العامة والمصالح الحكومية و الخدمية والمواقف والأسواق بصفة دورية وتوفير مستلزمات التعقيم والمطهرات ، مع ضرورة استمرار عدم دخول المباني الخدمية بالمحافظات بدون كمامات طبية .