مطار القاهرة الدولى يستقبل 95 صيادا مصريا بعد الإفراج عنهم فى إريتريا

استقبل مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الأحد 95 صيادا مصريا بعد تحركات السلطات المصرية العاجلة للإفراج عنهم فى إريتريا، وذلك عقب القبض عليهم فى يناير الماضى، حيث عملت الحكومة المصرية على التواصل مع الجانب الإريترى، فى أسرع وقت للإفراج عنهم.

صرحت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، بأن الصيادين المصريين وصلوا على متن رحلة مصر للطيران رقم 3052 قادمة من إريتريا وعليها 95 صيادا، وتم إنهاء إجراءات الوصول عبر مبنى 1 المعروف بالمطار القديم، حيث قامت إدارة الحجر الصحى بالمطار بإجراء تحليل فيروس كورونا للصيادين، ومن المقرر أن يتم ارسالها إلى المعامل المركزية وانتظار الركاب حتى ظهور نتيجة التحليل وايضا اتخاذ جميع الإجراءات الأمنية لعدم وجود جوازات سفر لديهم.

واحتجزت السلطات الإريترية فى يناير الماضى 95 صيادا مصريا وجدتهم فى المياه الإقليمية الإريترية، وعلى الفور تحركت الخارجية المصرية للإفراج على هؤلاء الصيادين.

وتواصل وزير الخارجية سامح شكرى هاتفيا مع نظيره الإريترى "عثمان صالح" للتأكيد على اهتمام مصر بالإفراج عن الصيادين المحتجزين فى أسرع وقت فى إطار العلاقات التى تجمع البلدين، ولمتابعة أوضاعهم والتأكد من سلامتهم وحسن معاملتهم وتمتعهم بالرعاية على ضوء العلاقات الأخوية التى تربط بين البلدين.

وقام شكرى بتوجيه السفارة المصرية فى أسمرة بالاستمرار فى مواصلة جهودها الحثيثة والمكثفة لمتابعة التطورات المتعلقة بأوضاع الصيادين المصريين المحتجزين والتنسيق مع السلطات الإريترية بشأن إجراءات إعادتهم إلى أرض الوطن.