/628498/رسميا-اللجنة-الثلاثية-تحصل-على-موافقة-الاتحاد-الدولي-لتواجد-شركتين-لتقنية-الفيديو

حصلت اللجنة الثلاثية على موافقة بوجود شركتين لتطبيق تقنية الفيديو خلال الفترة القادمة، من أجل التواجد لمساعدة الشركة الإسبانية التي تدير مباريات الدوري.

وتواصل مسئولي اللجنة الثلاثية مع مسئولي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" من أجل الحصول على الموافقة على تطبيق تقنية الفيديو في باقي مباريات الدوري المصري.

وتتواجد الشركة الإنجليزية للتواجد داخل الدوري المصري خلال الفترة القادمة من أجل تجهيز الأدوات والمعدات من أجل بداية العمل بشكل رسمي.

وأكد مسئولي اللجنة الثلاثية أن تواجد شركتين لتطبيق تقنية الفيديو بالدوري المصري يأتي في مصلحة الكرة المصرية وأن كل شركة ستحاول إظهار أفضل ما لديها خلال الفترة القادمة.

اللجنة الثلاثية تقترب من التعاقد مع «عين الصقر» للإشراف على تقنية الفيديو

مازالت أزمة شركة تقنية الفيديو التي تدير الدوري المصري عالقة حتى الأن، ولم يتم حسم تواجد الشركة الحالية خلال الموسم القادم، وذلك بسبب عدم التفاهم بين المسئولين.

وعلم «دوت الخليج» أن الشركة الإسبانية التي تتولى مباريات الدوري المصري حاليا لن تقوم بإدارة جميع المباريات القادمة في بطولة الدوري، نظرا لتواجد شركة آخري من أجل تجربة التقنية معها، قبل التعاقد معها في بداية الموسم القادم.

وسيتم التعاقد مع شركة "عين الصقر" التي كانت مسئولة عن تقنية الفيديو لبطولة كأس العالم للأندية بقطر في بداية هذا العام، وسيتم تقييم التجربة بعد تجربتها، ومن الممكن أن يتم التعاقد بشكل نهائي في نهاية الموسم.

وكانت الشركة الإسبانية الحالية كانت قد أعطى لها أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية مهلة لنهاية الشهر الماضي من أجل تزويد التقنية بأفضل المعدات، ولكن لم يحدث هذا الأمر، ليقرر مسئولي الجبلاية البحث عن شركة أخري للتعاقد معها.

تقنية الفيديو

وسيتم تحديد عدد من المباريات خلال الفترة القادمة للشركة القادمة، من أجل تواجدها في مباريات الدوري المصري، والحكم على الأداء المخصص لها خلال المباريات.

تتجه النية داخل اتحاد كرة القدم المصري خلال الفترة القادمة، تقليل عدد مسحات كورونا الخاصة بالحكام.

وعلم موقع دوت الخليج من مصادر داخل الجبلاية، أن هناك قرار سيتم تنفيذة خلال الأيام القادم يخص مساحات فيروس كورونا، وهو الإكتفاء بعمل المسحات للحكام كل 10 أيام وليس كل مباراة.